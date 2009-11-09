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Kuzey Irak'tan gelene terör tazminatı

“Demokratik Açılım” kapsamında Mahmur'un boşaltılması için çalışmalar sürüyor.

09 Kasım 2009 02:00

“Demokratik Açılım” kapsamında Mahmur'un boşaltılması için çalışmalar sürüyor. Kamptan geleceklere 5 bin lira yardım yapılması öngörülüyor. Köylerine dönecek mültecilere de “terör tazminatı” verilebilecek.

Akşam gazetesinin haberine göre hükümetin "Demokratik Açılım” kapsamında Mahmur Kampı’nın tahliye edilmesi için formül arayışları devam ediyor.

Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı kamptan dönecek kişiler için iki yardım sistemi uygulanacak.

Planlanan ilk sistemde "Sosyal Riski Azaltma Projesi" kapsamında Türkiye’ye giriş yapacak her aileye 5 bin TL’ye kadar maddi yardım yapılacak.

'Terör tazminatı'

İkinci yardım sistemi ise “terör tazminatı” olarak bilinen “5233 sayılı yasa” üzerinden olacak.

Yasayla köylerine geri dönecek ailelere “evlerini yaptırma, eski tarlalarını kullanma” gibi imkanlar sunacak.

Köyünün boşaltılması nedeniyle Kuzey Irak’a yerleşen ailelerin, Mahmur Kampı’nda bulundukları sürede uğradıkları maddi kayıplar karşılanabilecek.

Buna göre; Mahmur’a yerleşen ailelere tarlalarından ekin alamadıkları süre dikkate alınarak hesaplanacak miktarda tazminat verilecek.

Ayrıca yıkılan evlerin onarımı veya yeniden yapılması konusunda da ailelere tazminat ödenebilecek.

En az bir yıl askerlik yok

Türkiye’ye dönüş yapacaklardan askerlik çağında olanlara ise “en az bir yıl askere alınmayacakları” güvencesi verilecek.

Bu kişiler kendilerine tanınan süre içinde yeni düzenlerini kuracaklar ve daha sonra askerlik yapacaklar.

Vatandaşlık verilecek

Türkiyeli mültecilerin Mahmur Kampı’nda doğan çocuklarına “T.C. vatandaşlığı” statüsü sağlanacak.

Kampta Türk vatandaşlarıyla evlenen yabancı uyruklular ile bu evlilikten doğan çocuklar da Türk vatandaşlığına alınacak.

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