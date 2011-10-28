-Kuzey Irak’ta Van için yardım kampanyası DUHOK (A.A) - 28.10.2011 - Irak'ın kuzeyinde, Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki deprem felaketinden zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı. Van'da meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılmaya başlanırken, Irak'ın kuzeyinden de bir vefa örneği olabilecek yardım kampanyası başlatıldı. Irak'ın kuzeyindeki Duhok ve Zaho kentlerinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Van'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmayı kararlaştırdı. Bu kapsamda iki kentin en işlek caddelerindeki 5 ayrı noktaya stantlar kuruldu. Kampanya afişinde ise üzerinde Van depreminin fotoğrafları ile 1988 yılındaki Halepçe katliamından kaçarak Türkiye'ye sığınan Kuzey Irak'lılara Türkiye'de yapılan yardımları gösteren fotoğraflar yer alıyor. Bir ay sürecek kampanyaya Iraklılar büyük ilgi göstererek, stantlardaki kapalı sandıkların içine destek için Dinar atarak bağışta bulunuyor. -''Türklerin desteğini unutmadık''- Stant görevlilerinden Muhammed Ali, Van'da yaşanan deprem felaketinden dolayı derin üzüntü yaşadıklarını, depremin verdiği zararı televizyondan detaylı olarak izlediklerini söyledi. Muhammed Ali, 1988 yılında Saddam rejimi tarafından Halepçe'ye kimyasal bomba atılması sonucu 5 bin kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kuzey Irak'lıların Türkiye’ye sığındıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Hakkâri, Şırnak, Van ve Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu'ya zorunlu göç etmiştik. Bize sahip çıkıp, büyük bir insanlık örneği sergilemişlerdi. Uzun yıllar orada kaldık, her türlü desteği Türkiye insanı bizden esirgemedi. Şimdi sıra bizde. Bir ay boyunca devam edecek olan bu kampanya çerçevesinde toplayacağımız yardımları bölgesel yönetim aracılığıyla Van'a ulaştıracağız. Onlar için dua ediyoruz.'' Kampanyaya destek veren Kuzey Iraklılar ise Van'daki depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ''Türkiye'ye sığındığımız dönemde bize sahip çıkanları unutamayız. Kampanyaya gücümüz oranında destek vererek, Vanlıların yanında olduğumuzu gösteriyoruz'' dediler.