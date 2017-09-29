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Kuzey Irak'ta TSK birliklerine saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Yaşamını yitiren askerin 45 yaşındaki uzman çavuş Yahya Acar olduğu öğrenildi

29 Eylül 2017 23:16

Türk Silah Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi.

Türk Silah Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaşamını yitiren askerin 45 yaşındaki uzman çavuş Yahya Acar olduğu öğrenildi.

Uzman çavuş Yahya Acar

Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Saldırının ardından bölgede hava harekatı gerçekleştirildi.

 

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