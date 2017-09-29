Kuzey Irak'ta TSK birliklerine saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Türk Silah Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi.

Türk Silah Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaşamını yitiren askerin 45 yaşındaki uzman çavuş Yahya Acar olduğu öğrenildi.

Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Saldırının ardından bölgede hava harekatı gerçekleştirildi.