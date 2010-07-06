'Kuzey Irak'ta PKK üsleri kabul edilemez'

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın üslerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bunların kalkması gerekir. Bu konuda Türkiye'nin kararlılığı vardır" dedi.

Atalay, İstanbul Wow Otel'de düzenlenen "Medya Duyarlılığı İstişare Toplantısı"nın ardından yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadesine işaret erek, Kuzey Irak'a yönelik bir kara harekatı hazırlığı olup olmadığı yönündeki sorusuna, Atalay, şu yanıtı verdi:

"(Sözün bittiği yerde) ifadesini hepimiz kullanıyoruz. Orada ifadeettiğimiz şudur: Hiçbir ülkede, komşu bir ülkeye yönelik terör üssü, terör kampı olamaz. Hiçbir ülke anayasası da buna müsaade etmez. Uluslararası hiçbir etikle de bu bağdaşmaz. Hiçbir politikayla bu bağdaşmaz. Bizim de üçlü mekanizma içinde,bu ülkelerle ikili görüşmelerde ifade ettiğimiz budur. Bize komşu ülkeden Irak topraklarından Irak'ın kuzeyinde bu terör örgütü üsleri kabul edilemez. Bunların kalkması gerekir. Bu konuda Türkiye'nin kararlılığı vardır ve bizim bu ülkelerden, bölgeden, Irak'tan, ABD'den, Kuzey Irak yönetiminden taleplerimiz vardır. Bunlar değerlendiriliyor, görüşülüyor, ama bunların söz kısmı bitmiştir. Bunların icraatı bekleniyor."

Bakan Atalay, kara harekatı ile ilgili olarak da bunun isimlendirilmesinin yapılmadığını ifade ederek, "Terör oldukça, güvenlik güçlerimizin cevapları da olacaktır, operasyonları da olacaktır. Dileğimiz, demokratik süreçler içinde, makul süreçler içinde çözümüdür" dedi.