Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu üreticileri endişelendiriyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, kapıya dayanan Kuzey Irak\'ta bağımsızlık referandumunun, Irak pazarına ambargo olarak yansımasının kendileri için büyük tehdit olduğunu belirterek, sektör olarak kaygılandıklarını söyledi.

Rusya krizinin ardından Irak pazarında yaşanacak bir sorun halinde, bölgede yetiştirilen ürünlerin yüzde 70\'nin çöpe döküleceğini belirten Dernek Başkanı Münir Şen, \"Referandum kapıya dayandı. Umut ediyoruz ki referandum olmaz, ertelenir ya da olursa bir ambargo olayı yaşanmaz. Kapılar kapanırsa gerçekten tarım sektörü biter. Zaten Rusya ile yaşadığımız sıkıntı ortada. Rusya\'nın bizden artık domates almayacağını 7\'den 70\'e herkes kabul etmiş durumda. Şu an ki en büyük pazarımız Irak. Irak\'ı da kaybedersek üretici ve komisyoncuları sıkıntılı günler bekliyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre istemediğimiz bir referandum. \'Evet\' çıkması durumunda ilişkilerimizin askıya alınacağı görünüyor. Biz de sektör olarak neticede Irak\'a bağımlıyız. Bu durum da açıkçası bizi kaygılandırıyor\" dedi.

Üreticilerinin diken üzerinde olduğunu vurgulayan Şen, \"Ürettiğimiz ürünü satamadıktan sonra ne yapacağız. Irak\'a ciddi anlamda ihracat yapıyoruz ve hala fiyatlar bu seviyelerde. Maliyetin altında ürün satıyoruz. Irak pazarı da kapanırsa ürünlerimizi artık çöpe dökeceğiz. Bunun ötesi yok. Bunun altından kalkmamız mümkün değil\" diye konuştu.

FOTOĞRAF