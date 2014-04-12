Kuzey Irak'ta 'Ahmet Kaya Parkı' açıldı

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye Belediyesi, Ahmet Kaya'nın adını yaşatmak amacıyla yeni düzenlediği parka sanatçının ismini verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tu Melik Mahallesi'nde Alman Köyü karşısındaki alana yapılan parkın açılış törenine Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve Melis Kaya katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gülten Kaya, "Kendi topraklarıma geleceğim' diyen Ahmet Kaya, bugün itibariyle Süleymaniye'ye gelmiştir. Onun buraya gelmesini sağlayan başta Hero İbrahim Ahmet olmak üzere bütün yöneticilere eşim, ailem ve onun sevenleri adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Kaya isminin, Süleymaniye'de bir parka verilmesinin, kendisi açısından çok heyecan verici olduğunu ifade eden Kaya şunları söyledi:

"Ahmet Kaya'nın kendi kültürel kimliğini savunması üzerinden başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Ortak hafızamızda bu var. Toprağı ve doğayı çok seven bir insandı. O da küçük bir şehir çocuğuydu. Onun adının yaşatılacak olması, çocukların bir sanatçının tarihçesini öğrenerek burada oynayacak olması benim için çok değerlidir. Parkın açılışı bana onur verdi, çok duygulandım."

Süleymaniye Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Salih de Ahmet Kaya'nın bütün Kürtler tarafından sevilmesi, sanata ve Kürt kültürüne katkıları dolayısıyla ismini yaşatmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Parkın açılışına Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Hero İbrahim Ahmet, Kürdistan Yurtseverler Birliği üyeleri, bazı sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.