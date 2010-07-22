-KUZEY IRAK'TA 730 TÜRK FİRMASI ERBİL (A.A) - 22.07.2010 - Kuzey Irak'ta, Erbil, Süleymaniye ve Dohuk kentlerinde faaliyet gösteren 1217 yabancı firmanın yüzde 60'ının Türk firmaları olduğu bildirildi. Kuzey Irak Yerel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi ve Ticari İlişkiler Danışmanı Fethi Muhammed, resmi verilere göre Kuzey Irak Bölgesi'nde 1217 yabancı firmanın bulunduğunu söyledi. Muhammed, söz konusu yabancı firmalardan 730'unun, başka bir deyişle yüzde 60'ının, Türk firmaları olduğunu bildirdi. Yatırım Komisyonu Genel Müdürü Haydar Mustafa da, "Kuzey Irak'ta Erbil, Süleymaniye ve Dohuk'ta çok sayıda Türk firmasının çalıştığı doğrudur. Fakat genel olarak üretim değil, müteahhitlik ve ticaret alanında çalıyorlar" dedi.