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Kuzey Irak'a hava harekatı: 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada bugün  Irak'ın kuzeyine düzenlenen  hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, silahlı 13  teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

28 Eylül 2017 01:05

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada bugün  Irak\'ın kuzeyine düzenlenen  hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, silahlı 13  teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 
 

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