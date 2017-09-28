Kuzey Irak'a hava harekatı: 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada bugün Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, silahlı 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
28 Eylül 2017 01:05
ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada bugün Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, silahlı 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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