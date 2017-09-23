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Kuzey Irak ve Van Gürpınar Faraşin Yaylası'na hava harekatı 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine ve Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi

23 Eylül 2017 13:01

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak\'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine ve Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.  Kuzey Irak\'taki PKK\'ya ait  silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilirken  Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
KUZEY IRAK\'TAKİ PKK HEDEFLERİ VURULDU 
Kuzey Irak\'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.  Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

FARAŞİN YAYLASI\'NDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 
Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

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