Kuzey Irak sınırında hareketlilik

T24

20 Mayıs’tan bu yana..

Uçakların örgütün yönetim merkezlerine çok sayıda bomba bıraktığı öğrenildi.Sınırdan Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik karadan top ve havan atışı devam ederken PKK’nın yönetim merkezi Kandil’e dün kapsamlı bir hava harekatı yapıldığı iddia edildi.TSK tarafından 20 Mayıs’tan bu yana hava harekatının düzenlenmediği Kandil bölgesinin, Diyarbakır İkinci Taktik Hava Üssü’nden kalktığı bildirilen çok sayıda savaş uçağı tarafından dün bombalandığı öne sürüldü. Hava harekatını örgüt paralelinde yayın yapan Fırat Haber Ajansı duyurdu.Bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı belirtilirken, Kandil’in yanı sıra İran sınırındaki örgütün önemli üstlenme merkezi Hınıre bölgesinin de yoğun olarak bombalandığı kaydedildi.Savaş uçaklarının, Kandil yakınlarındaki Diana kenti ile Sidekan kasabası üzerinden ise alçak uçuşlar yaptığı bildirildi.