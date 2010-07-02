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Kuzey Irak sınırında hareketlilik

PKK’nın yönetim merkezi Kandil ve Hınıre kamplarının Türk savaş uçakları tarafından bombalandığı ileri sürüldü.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kuzey Irak sınırında yoğun bir askeri hareketlilik yaşanırken PKK’nın yönetim merkezi Kandil ve Hınıre kamplarının Türk savaş uçakları tarafından bombalandığı ileri sürüldü.



Uçakların örgütün yönetim merkezlerine çok sayıda bomba bıraktığı öğrenildi.
Sınırdan Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik karadan top ve havan atışı devam ederken PKK’nın yönetim merkezi Kandil’e dün kapsamlı bir hava harekatı yapıldığı iddia edildi.


20 Mayıs’tan bu yana..

TSK tarafından 20 Mayıs’tan bu yana hava harekatının düzenlenmediği Kandil bölgesinin, Diyarbakır İkinci Taktik Hava Üssü’nden kalktığı bildirilen çok sayıda savaş uçağı tarafından dün bombalandığı öne sürüldü. Hava harekatını örgüt paralelinde yayın yapan Fırat Haber Ajansı duyurdu.

Bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı belirtilirken, Kandil’in yanı sıra İran sınırındaki örgütün önemli üstlenme merkezi Hınıre bölgesinin de yoğun olarak bombalandığı kaydedildi.
Savaş uçaklarının, Kandil yakınlarındaki Diana kenti ile Sidekan kasabası üzerinden ise alçak uçuşlar yaptığı bildirildi.


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