Kuzey Irak gazı 26 yıllığına yükselen grup Siyahkalem'e verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Kuzey Irak'tan Türkiye adına gaz alım yetkisini 26 yıllığına, AKP iktidarı döneminin öne çıkan gruplarından Siyahkalem şirketine verdi. Bir dönem hakim ortağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekli mühendislerinden Güngör Tortop görünen, belediyenin yanı sıra Toplu Konut İdaresi'nden Pakistan'a kadar uzanan çok sayıda büyük hacimli işler alan Siyahkalem, İstanbul Ticaret Odası'ndaki son kayıtlarına göre Cengiz ve Ayşe Özdemir'e ait görünüyor.

Siyahkalem şirketi Kuzey Irak´tan 2014 yılı için 700 milyon metreküp, 2015 yılı için 1.5 milyar metreküp, 2016 yılı için 2.5 milyar metreküp, 2017-2031 yılları arasında yılda 3 milyar metreküp, 2032 yılı için 3.1 milyar metreküp, 2033 yılı için de 3.2 milyar metreküp doğalgaz ithalatı yapmak için uzun süre önce EPDK´ya başvurdu. EPDK da, Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle alım - satım akreditasyonu sağlanan Siyahkalem'e Irak merkezi yönetiminden de doğalgaz alım-satım anlaşması getirmesi için 31 Aralık 2013'e kadar ek süre verdi. Türkiye Kuzey Irak ile enerji alanında işbirliğini artırmak isterken, merkezi Irak hükümetinin bu duruma tepki gösterdiği biliniyor.

EPDK'ın önceki gün yapılan kurul toplantısında ‘Siyahkalem Doğalgaz İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş’nin başvurusu kabul edildi ve Kuzey Irak’tan 26 yıllığına gaz ithalatı yapmasına yetki sağlandı.

'Karar çok tartışılacak'

Hürriyet'in ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam, "EPDK kararının çok tartışılacağını, çünkü Karakalem'in merkezi Irak yönetimiyle alım satım anlaşması yapma ihtimali bulunmadığını" yazdı. Sağlam, "Kuzey Irak gazı Siyahkalem'de" başlığıyla yayımlanan yorumunda, özetle şu görüşleri dile getirdi:

"Yani EPDK daha önce lisans için şart koştuğu alım-satım sözleşmesini bu kez istememiş oluyor. 12 Eylül 2013 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce reddettiği lisansı Siyahkalem şirketine vermesi dikkat çekici. Bu lisans konusunda çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Her şeyden önce Türkiye’nin K. Irak’ka genel bir enerji çerçeve anlaşması yaptığını, bunun gereği olarak petrol için K. Irak’ta 6 saha tahsisini öngören anlaşmalar yapıldığını biliyoruz. Ancak K. Irak’la yapılan çerçeve anlaşması gereği doğalgaz için de ayrı bir anlaşma yapılması gerekiyordu, bu henüz yok. Türkiye bu anlaşmaları kamu adına kurulan bir şirket kanalıyla yapıyor ama bu şirket bile daha henüz tam kurulamadı. Siyahkalem’e bu gazı satması gereken kamu şirketinin K. Irak’la hangi sahada ne kadarlık bir tahsis alacağı belirsiz. Yani olmayan bir gazı, Siyahkalem’in Türkiye’ye getirip satması için lisans verilmiş oluyor.

Bunun ötesinde lisans aynı zamanda uluslararası bir sorun oluşturuyor. K. Irak’la Türkiye’nin yaptığı anlaşmalar Irak merkezi yönetimi tarafından tanınmıyor ve uluslararası açıdan tartışmalı bir konumda. Yani böyle bir lisansın uluslararası bir sorun haline gelme ihtimali yüksek. Bu konudaki en önemli soru işaretlerinden biri de, Siyahkalem şirketinin sahipliğine ilişkin."

'Gizemli şirket Siyahkalem'

Ana grup olan Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, geçmişte aldığı işlerle ve ortaklarıyla tartışma konusu oldu. Ağustos 2009'da tek talip olarak teklif verip aldığı Aslantepe Stadı ihalesini, izleyen süreçte çıkan ve şartname eksikleri iddialarını da içeren tartışmalar üzerine kaybeden Siyahkalem'in ortakları konusunda sorular gündeme gelmişti.

İsmail Küçükkaya, TMSF yönetimine geçtikten sonra alındığı Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürürken 16 Şubat 2013'te yayımlanan yazısının bir bölümünde Siyahkalem'in sahiplik yapısı konusunda şu diyaloğu paylaşmıştı:

"(...) Remzi Gür, Başbakan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve AK Parti döneminde yıldızı parlayan ünlü işadamı...

Muhafazakâr çevrelerde çok da sevilen bir isim. Güçlü uluslararası bağlantıları var.

Başkent'e Enerji Bakanı Taner Yıldız'la görüşmek için gitmiş. Başka toplantıları da olmuş. Laf döndü dolaştı, Siyahkalem'e geldi. Kamuoyunun dikkatini son zamanlarda güçlü biçimde çekmeye başlayan o gizemli şirkete...

Siyahkalem, Konya Şeker'le beraber Kangal Termik Santral ihalesini kazandı. Irak'tan doğalgaz getirmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na lisans başvurusunda bulundular.

'Şirketin sahibi olarak herkes sizi biliyor' dedim.

O sırada yanımızda TİM'den bir işadamı da vardı, 'Ben de öyle biliyorum' diye tasdik etti. Gila Benmayor'un bir yazısını hatırlattım, 'Londra'da sergiyi beraber gezmişsiniz, Mehmet Siyahkalem çizimlerini görmüş, üzerinde konuşmuşsunuz' dedim.

Detay almak, hikâyeyi öğrenmek istiyordum. Mehmet Siyahkalem'in çizgilerinin yarattığı çağrışımla firmanın ismi arasında bir bağlantı var mıydı?

'Anlatayım o zaman' diyerek yolunun Siyahkalem'le nasıl kesiştiğini şöyle açıkladı:

'Bir ihaleye girdik. Kütahya'da bir maden ihalesi. KÜMAŞ'ı almak için üçlü ortaklık kurduk. Ben, KOLİN ve Cengiz Özdemir...

Siyahkalem şirketinin sahibi Cengiz... İhaleyi kazandık. Televizyoncular, gazeteciler var, görüş alacaklar. Öbür ikisi ortadan kayboldu, mikrofonlara ben konuştum. Siyahkalem diye üzerime o gün yapıştı. Hatta finansmanı Cengiz Özdemir bulacaktı, faizsiz kaynak istediğini söyledi, biz de 'tamam' dedik. Böyle de bir detayı var.'

Remzi Bey sonra ilginç bir hamle yaptı, çantasını açtı ve elinde bütün şirketlerinin listesi olduğunu söyledi. İki sayfalık o listeyi çıkardı, bana verdi, 'Sağ tarafına bakma, orada hisse oranlarım var' diye rica etti, listeyi okumamı istedi. 17 şirket ismi vardı. Tamamı Remzi Gür'ünmüş. Üçünün ismi özellikle dikkatimi çekti, SOCAR şirketleriydi. 'Evet' dedi, 'SOCAR'la ortak şirketler kurduk...'

Galiba gerçekten de Remzi Gür, Siyahkalem'in sahibi değil. Konuşmamız boyunca iki üç kez de Karakalem dedi, biz uyarınca düzeltti. Ancak Siyahkalem'in üzerindeki sis perdesi de bir türlü kalkmıyor. Şirket gizemini koruyor. Dün yazı işlerinde arkadaşlardan rica ettim, ekonomi servisimiz neredeyse bir yıldır uğraşıyor, Siyahkalem'in sahipleriyle görüşemiyor. Dün de aynısı oldu. İlginç bir durum. Eninde sonunda işin içyüzü ortaya çıkar ama ben Remzi Gür'ün o şirketin sahibi veya ortağı olmadığına ikna oldum. Kişisel izlenimim o yönde. Yanındaki işadamlarından birisi bombayı en sonunda patlattı: 'Remzi Bey, Siyahkalem'den para isteyin. Sizin isminizle bütün kapıları açıyor gibi.'"

'TOKİ ile iş yapıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ için birçok projeye imza atan, ardından enerji sektörüne giren, Aslantepe Stadı ile tartışmalara neden olan Siyahkalem'in 2009'da hakim ortağı görünen Güngör Tortop, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekli bir mühendis. Tortop, 2009 yılındaki tartışmalar sırasında “Güvenilmez bir firma değiliz. Hükümetle veya AKP’yle bağlantımız yok. Biz TOKİ’yle iş yapan şirketlerden biriyiz. Bugüne kadar yaptığımız tüm projeler ortada. İhale onaylanırsa stadı yaparız” açıklamasını yapmıştı. 2009 yılında şirkette kendisi dışında 2 ortak daha bulunduğunu belirten Güngör Tortop, “Şirketin diğer ortakları Ayşe Özdemir ve Cengiz Özdemir. Biz bugüne kadar birçok önemli projeye imza attık. Firmamız çok fazla bilinmiyor olabilir. İhalede (Aslantepe) tek başımıza kalacağımızı düşünmedik. Başka firmaların da teklif vereceğini düşündük... Çok fazla ön planda olan bir firma değiliz. Yaptığımız işler referansımızdır. Yurtiçinde olduğu gibi Kazakistan ve Pakistan’da da alt yapı ve üst yapı projelerinde faaliyet gösteriyoruz. Kimseyle bir bağlantımız yok.”

Oda TV de, tartışmalar sırasında "Güngör Tortop'un yakını olan Birol Tortop'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski İmar Daire Başkanı olduğunu" ve belediye işlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan'la birlikte yargılandığını yazmıştı.

Kamu ihaleleriyle öne çıktı

Siyahkalem'in kurumsal internet sitesinde (siyahkalem.com) "Tamamlanan Projeler" başlığı altında "bazı" işler şöyle sıralanıyor:

Milli Arşiv Sitesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

Van Merkez Dağönü Mevkii Deprem Konutları, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

Milli Savunma Bakanlığına Yapılan Hatay İli Sınır Karakoları Genel Altyapısı ve Çevre Düzenlemesi

İnşaatı İşi

Posta İşletme Merkezi İnşaatı İşi

694 Konut 115.057m² Buca-İzmir

668 Konut 82.000 m² Çiğli-İzmir

986 Konut 138.000m² Buca-İzmir

984 Konut 107.000m² Tuzla İstanbul

1216 Konut 175.000m² Vadişehir -Eskişehir

1265 Konut 206.000m² Tepebaşı-Eskişehir

59 Blok 70.500m² Kashmir-Pakistan

624 Konut 65.000m² Merkez - Kastamonu

296 Konut 36.000m² Atakent - Samsun

Terfi Merkezi Islahı İnşaatı

Ziyaret Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı

Toplayıcı Hattı ve Terfi Merkezi İnşaatı

İstanbul 3.Bölge Yol Asfaltlama ve Yenileme

İstanbul Yakası 3. Kısım Yol İkmal İnşaatı

Yol ve Meydan Düzenlemesi İnşaatı

Kültür Koleji Kampüs İnşaatı

Baruthane Kollektörü Tadilatı İnşaatı

Beykoz Koru Villaları

Sinema Salonları ve Fuayesi Düzenlenmesi

Bakım Onarım, Çevre Düzenlemesi

Atıksu Kanalizasyon Şebeke İnşaatı

Altyapı İkmal İnşaatı

Bağlantı Yolu İnşaatı

İshale Hattı Çelik Köprü İnş.

İkitelli Başakşehir 4.Etap

Baca-Izgara ve Buşaklelerin Yükseltilmesi

Otoyol Yapımı İşi

Göksu Pompa İstasyonu

İçmesuyu Ana Besleme İnşaatı

Taksim- Mecidiyekoy Rehabilitasyonu

Su Deposu ve Pompa İstasyonu İnşaatı

Yol ve Meydan Düzenleme

Pendik Anroşman İnşaatı

Devam eden projeler

Siyahkalem'in internet sitesinde "Devam Eden Projeler" başlığı altında "bazı" işler de şöyle sıralanıyor:

Zekeriyaköy Konut Geliştirme Projesi

Kandilli Evleri İnşaatı

PIBT (Pakistan Uluslararası Dökme Yük Terminali) Liman Projesi

Pakistan Muzaffargarh 50 Yataklı Hastane ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Pakistan Muzaffargarh 1 adet Yurt, 1 adet Okul Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Somali Cumhuriyeti 200 Yataklı Hastane İnşaatı İşi

İTO kayıtlarına göre Siyahkalem'in sahipleri

İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili kayıtlarına göre, 148368 / 95919 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ve halen 30 milyon lira sermayeye sahip görünen Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahipleri Cengiz Özdemir (29 milyon 700 bin TL) ile Ayşe Özdemir. Kayıtlarda "münferiden müdür" olarak geçen isimler de Cengiz Özdemir, Ayşe Özdemir, İbrahim Çetin ve Ahmet Selçuk Özdemir.

Ticaret Sicili kayıtlarında "eski ortaklar" olarak da Güngör Tortop, M. Ziyaeddin Kılıç, A. Cemaletti Ulueren, Mehmet Nazif Güler ve Mehmet Tamgüney'in adı geçiyor.

İki Cengiz Özdemir

Siyahkalem'in sahibi Cengiz Özdemir ile bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tayyip Erdoğan'la çalışan ve halen Çukurova-Karamehmet grubunun TMSF tarafından yönetimine el konan medya grubuna (SkyTürk360 TV, Akşam gazetesi, Alem FM) başkan olarak atanan Cengiz Özdemir arasında isim benzerliği bulunduğu ve bu durumun zaman zaman şirket sahipliği konusunda yanlış yorumlara neden olduğu bildirildi.

Siyahkalem'in Ticaret Sicili kayıtlarını 148368/95919 numaralı sicili sorgulayarak bulabilirsiniz