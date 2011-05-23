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Dünya

KUZEY İNGİLTERE'DE KÜL ALARMI LONDRA (A.A)

23 Mayıs 2011 21:11

-KUZEY İNGİLTERE'DE KÜL ALARMI LONDRA (A.A) - 23.05.2011 - İngiltere Sivil Havacılık Dairesi, İzlanda'da kül püskürtmeye başlayan Grimsvötn Yanardağı'nın İskoçya'da yarın sabah hava ulaşımını aksatmaya başlayacağını bildirdi.   Daire, İzlanda yanardağının küllerinin yarın sabah 06.00 civarında İskoçya'ya geleceğini açıkladı. İngiltere Sivil Havacılık Dairesi ve dünya yanardağ bilimi uzmanlarına göre, İzlanda'nın güneydoğusunda Vatnayökül Buzulu'nun altındaki Grimsvötn'deki hareket, geçen yıl nisandaki Eyyafyallayökül yanardağ patlamasının gücünde olmayacak.

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