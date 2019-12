Kuzey-Güney, Muhteşem Yüzyıl yarışır

T24 - Çağnur Öztürk





Merakla beklenen Kuzey-Güney dizisi çarşamba akşamı Kanal D ekranında başladı. Bu diziyi ilk Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları dizi oluyor diye yazmıştım ancak dizinin ismi değişmişti. Gördük ki dizinin sadece ismi değil senaryosu tamamen değişmiş.





Roman sadece çıkış noktası olarak ele alınmış, tek belirgin aynılık zıt yapılı iki erkek kardeşin ve otoriter bir babalarının oluşu, kardeşlerin sınıf atlama meraklısı olmaları diyebilirim.



Hem Kuzey’de hem Güney’de varoluşsan ciddi bir sıkıntı var, aslında her ikisi de içinde bulundukları durumdan bir an önce tabiri caiz sıyrılma telaşında, aşık oldukları kız Cemre’nin de onlardan kalır yanı yok. Burjuvazi özentiliği kesinlikle var hikayede.





Dizi reji olarak başarılı, yönetmen son zamanlarda beğendiğimi “Kaybedenler Kulübü” adlı deneysel filmin senaristliğini ve “Aşk ve Ceza” dizisinin yönetmenliğini yapan Mehmet Ada Öztekin.





Senaryo konusunda ise daha güçlü olabilir diyorum, çatışma daha güçlü olmalı.

İlk bölümde çok fazla flash-back yer almasından rahatsız oldum. Kıvanç Tatlıtuğ’un özellikle artık yakışıklılığından öte oyunculuk yeteneği konuşulmalı, kendini çok geliştirmiş. Recep İvedik taklidi yapması ise karakterin sosyo-kültürel yapısını göstermiyor mu?





Yeni bir isim olan Öykü Karayel ise biraz silik geldi. Dizi meydane çıkınca en çok konuşulan konu haftaya başlayacak Muhteşem Yüzyıl ile yarışı oldu. Dizinin çok iyi bir alternatif olup kendi kitlesini hızla oluşturacağını düşünüyorum.





Şimdi bununla ilgili bir soru sorup cavaplayayım; Kanal D yönetimi sizce Kuzey- Güney’in yayın gününü Çarşamba olarak belirlerken karşısında Muhteşem Yüzyıl’ın olduğunu düşünmemiş olabilir mi? Cevap asla…





Eminim ki uzun ince yollardan planlardan, aynı gün diğer kanallardaki rakiplerle kıyaslamalardan sonra en uygun gün olarak çarşambaya karar verilmiştir.





Konuşulanların aksine Kanal D dizinin gününü bence değiştirmeyecektir ve Kuzey- Güney’in Muhteşem Yüzyıl ile AB ve Total 1.lik yarışı yapacağını düşünüyorum, örneğin Muhteşem Yüzyıl Totalde 1. olurken Kuzey- Güney ABde 1. olabilir. Zaman zaman ise her ik dizi de hem AB hem totalde 1. de olacaktır. Kuzey- Güney, Muhteşem Yüzyıl karşısında tutunur mu diye düşünmek yanlış olur, tutanacağı şimdiden aşikar oldu.





Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu her senaryolarıyla reyting rekorları kıran dizi senaryoları yazmayı başarıyor, bunu da göz öünde bulundurmalıyız.

Daha önce paylaştığım formül uygulanmış önünde engel yok kısacası…





Şimdi reyting garantili dizi çıkarma formülü şöyle oluyordu;





İyi bir roman + Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu + popüler birkaç isimden oluşan iyi bir cast = Reyting







Daha gelişmiş versiyonu;

İyi bir roman (ama büyük ölçüde romana sadık kalınacak ya da o roman çıkış noktası alınacak) + Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu (uyarlama konusunda çok başarılılar, alternatifleri yok denebilir) + Kıvanç Tatlıtuğ (veyahut Kenan İmirzalıoğlu kadın oyuncularda Beren Saat ya da Tuba Büyüküstün; başroldeki isim reyting garantiliyse yanına yeni, merak uyandıracak bir yetenek konması doğru, örn; Öykü Karayel)+ Toygar Işıklı( dizi müziği çok önemli özellikle kendisi reyting garantili beste konusunda uzman)ya da Kıraç ama şu an Toygar Işıklı daha popüler ve başarılı+ bunların hepsini bir araya getirecek iyi bir yapım şirketi (Ay Yapım ) = Reyting