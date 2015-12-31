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Yaşam
Deutsche Welle

Kuzey Denizi'nde alarm

Dev bir dalganın Kuzey Denizi'ndeki bir petrol platformu çalışanının ölümüne neden olmasının ardından güvenlik nedeniyle bölgedeki diğer 3 platform da boşaltılıyor.

31 Aralık 2015 16:31


Norveç açıklarındaki bir platformda çarşamba gecesi dev bir dalga nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Kuzey Denizi'ndeki 3 platformda çalışan yüzlerce kişi güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor.

Statoil firmasının verdiği bilgilere göre, Çarşamba gecesi Troll petrol tesisinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Platform boşaltılarak karaya taşınırken, kötü hava koşulları nedeniyle olay öncesinde faaliyete ara verilmiş olduğu açıklandı.

Norveç yakınlarındaki Valhall petrol üretim tesisindeki birçok platformda da yaklaşık 380 kişi tahliye edildi.

BP Norveç sözcüsü 110 metre yüksekliğindeki dev bir mavnanın sürüklenmeye başlamasının ardından tahliyenin kaçınılmaz hale geldiğine işaret etti. Söz konusu dev mavnanın petrol çıkarmak ve üretim için birer platformu bulunuyor. BP'nin verdiği bilgilere göre, buradaki 230 kadar çalışan yakında bulunan petrol tesislerine tahliye edildi. ConocoPhilips firması da güvenlik amacıyla 145 çalışanın Eldfisk tesisinden tahliye edildiğini kaydetti.

Norveç kurtarma birimleri sürüklenen dev mavnayı durdurmaya çalışıyor. Ancak bunun yüksekliği 10 metreye varan dalgalar nedeniyle hiç de kolay bir görev olmayacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DevKuzey DeniziTrollValhallNorveçEldfiskWelle Türkçe DW/dpa/BW/GA

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