Kuzey buzullarının erimesi büyük maddi zarara yol açacak

Uluslararası araştırmacılar, Arktik’teki buzul erimesinin önüne geçilemediği takdirde, dünyanın altından kalkamayacağı ekonomik sıkıntılar yaşacağı uyarısında bulundu.

Hollanda’nın Erasmus Üniversitesi’nden Gail Whiteman ve İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden Chris Hope ile Peter Wadhams, Arktik’teki olumsuz gelişmelerin sadece kutup ayıları ve deniz foklarını olumsuz etkilemekle kalmayacağını belirtti.

Araştırmacılar, buzulların azalması sonucunda Rusya’nın kuzeyindeki Kuzey Deniz Rotası ve Kanada’nın Arktik Takımadaları’ndan geçen Kuzeybatı Geçidi’nin kullanılamaz hale geleceğini ve dünya deniz nakliyatının felç olabileceğini ifade etti.

Whiteman, Hope ve Wadhams, Arktiklerin erimesinin, gelecekte ülkelerin karşılaşacağı aşırı maliyetler nedeniyle tüm karların üzerine çıkacağını vurguladı. Kuzey Buz Denizi’nin ısınmasıyla değişecek olan iklim koşulları, gelişmekte olan ülkelerin daha zorlu hava koşulları, azalan sağlık koşulları ve düşük tarım üretimiyle karşılaşmasına neden olacak.