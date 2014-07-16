Kuzey Buz Denizi'nde 8 gün mahsur kalan Türk denizci gemisini bırakmadı

Kanada’da bir liseden motor-mekanik öğretmeni olarak emekli olduktan sonra Aldura botlarını icat eden Erkan Gürsoy, 1991’de kendi yaptığı 16 metre boyundaki Barış adlı teknesiyle dünyanın etrafını dolaşan 7’inci Türk olmuştu.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Haziran 2014’te, yeni ve daha zorlu bir yolculuğa başlayan Gürsoy yine kendi yaptığı ‘Altan Girl’ adlı 8 metrelik alüminyum teknesiyle Kanada’dan yola çıktı. Gürsoy rotasını; Alaska’nın ardından buzullarla kaplı Kuzey Buz Denizi, ardından Atlas Okyanusu geçişi sonunda da Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz ve Türkiye olarak belirledi. Ancak yolculuğunun ilk etabında dünya denizcilik tarihinin en ilginç olaylarından birini yaşadı.

Teknesini bırakmadı

Tek başına seyahat eden Gürsoy, Alaska’nın Nobe Limanı’nda son molasını vererek 22 Haziran’da Kuzey Buz Denizi’ne çıktı. Alaska kıyılarından ayrılarak Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yelken açan tecrübeli denizci, eridiği için geçişine engel olmayacağını düşündüğü buzul kütlelerinin arasından yoluna devam etti. Fakat 4 Temmuz’da, Kuzey Buz Denizi’nde karşısına büyük bir buzul çıktı. Tekneye zarar veren buzuldan kurtulmak için manevra yapan Gürsoy başarılı olamadı. Soğuk su akıntısıyla sürüklenen buzul, tekneyi beraberinde götürürken akıntı da yön değiştirdi ve Alaska kıyılarından güneybatıya yöneldi. Gürsoy hemen telsizle yardım istedi ama yeri sürekli değiştiği için yardım gelmesi kolay değildi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri hemen bir helikopter göndererek Erkan Gürsoy’u kurtaracaklarını ama tekneyi bırakması gerektiğini söyledi. Fakat tecrübeli denizci teknesini bırakmayacağını söyleyince bir buzkıran gemisinin gelmesinde karar kılındı. Bu görev için de ABD’nin Kuzey Kutbu’nda görevli yeterli donanıma ve güce sahip gemisi Healy bölgeye yönlendirildi.

Ayıları davulla kovdu

Buzulun sürüklediği tekneye ulaşabilmek için 19 kilometre boyunca buzulları yararak ilerleyen Healy’deki 60 mürettebat Gürsoy’u kurtarabilmek için 11 saat çalıştı. Gemiye hava şartları ve yoğun sis nedeniyle ancak 8’inci günün sonunda ulaşabildi. Güçlü vinçleri olan gemi Altan Girl’ü güçlükle de olsa sıkıştığı buzulun içinden kurtarmayı başardı. Yardım beklerken kutup ayıları tarafından defalarca ‘ziyaret edilen Gürsoy yemek kokusunu alan kutup ayılarını, boş bidonları davul gibi kullanarak uzaklaştırdı.

Yolculuk devam edecek

Dümeni zarar gören ve makinesindeki silindirin de ezilen Altan Girl isimli teknesini en yakın liman olan Barrow’a çeken Gürsoy, “Buzlu alanlar, kitlelerin sıklığına bağlı yol verirler, bir noktada yol almak imkansız olur. Hatta geri hatlardaki çıkışlar kapanır, buz kitleleri birbirine yaklaşarak, bütün yolları kapatır. Ben bunu yaşadım. Bir gün sonra gelseydim yol açık olacaktı. Zamanlama bu tür seyahatlerde hayati derecede önemli. Benim için zorlu ve pahalı bir yolla öğrendim. Ama yolculuğuma devam edeceğim” diye konuştu.