-KUZEY ALMANYA'DAKİ HAVAALANLARI KAPATILDI BERLİN (A.A) - 25.05.2011 - Alman makamları, İzlanda'da faaliyete geçen yanardağdan püsküren kül bulutu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki havaalanlarının yerel saatle 05.00'den (TSİ 06.00) itibaren kapatıldığını bildirdi. Alman Hava Güvenliği (DFS) kurumu dün akşam yayınladığı açıklamada, kuzeybatıdaki Bremen Havaalanından yerel saatle 05.00 (TSİ 06.00) ve Almanya'nın ikinci büyük kenti Hamburg'dan yerel saatle 06.00'dan (TSİ 07.00) itibaren iniş ve kalkışın yapılmayacağını belirtti. Uçaklara zarar verebilecek yoğun kül bulutu nedeniyle gün içinde Berlin havaalanlarının da etkilenebileceğini kaydeden Alman makamları, kuzeybatıdaki Hannover Havaalanının ise etkilenip etkilenmeyeceğinin şu anda bilinmediğini belirtti. Alman uçuş güvenliği yetkilileri, yolcuları havayolu şirketlerinden olası sefer iptalleri konusunda bilgi almaya davet ederken, seferlerin iptalinin ve havaalanlarının ne kadar süreyle kapatılacağının henüz bilinmediğini kaydetti.