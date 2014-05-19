Kuzenlerinin tecavüz ettiği, hamile kadını öldüren aileye müebbet istemi

Batman’da kuzenlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan Hasret Daşlı cinayetinin soruşturması 1.5 yıl sonra tamamlandı. Aile üyelerinin tamamı için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Batman’da iki kuzeninin tecavüzüne uğradıktan sonra hamile kalan ve hamileliği duyulduğunda ‘rezillik çıkmasın’ diye aile meclisinde öldürülmesine karar verilen Hasret Daşlı cinayetinin soruşturması tamamlandı. Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra hazırlanan iddianamede savcı, aile üyelerinin tamamı için ‘gebe olduğu bilinen kadını töre saiki ile öldürme’ ve ‘cinayete yardım etmek’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Burcu Karakaş'ın Milliyet'teki haberine göre, Daşlı’ya tecavüz eden iki kuzen Ö.D. ile S.D.’nin dosyası ise 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ayrıldı. Savcılık iki kuzenin de cinsel saldırı ve cinayete yardım etmek suçlarından 36 yıldan 52 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Soruşturma boyunca yakalanamayan amca Garip Daşlı ile yenge Sema Daşlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

‘Kocaya verdik, durmadın’

İddianamedeki ifadelere göre, Daşlı’nın kuzenleri Ö.D. ile S.D.’nin tecavüzüne uğradıktan sonra hamile olduğunun ortaya çıkmasının ardından aile meclisi, aile büyükleri Yemlihan Daşlı ile Kamile Daşlı önderliğinde toplanarak ölüm kararı aldı. Bu karardan sonra amcalar Garip Daşlı ile Habip Daşlı, oğulları Ö.D. ve S.D. ile Daşlı’yı Batman çayına götürdü. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, amca Garip Daşlı’nın genç kızı boğarak öldürdüğü belirtilerek, “İnfazı amca Daşlı’nın suda boğmak suretiyle gerçekleştirdiği” ifadesi yer aldı.

Dosyada şüphelilerden amca Enver Daşlı’nın aile meclisinin toplandığı sırada Hasret Daşlı’ya, “Allah senin cezanı versin, seni kocaya verdik orada da durmadın. Bizi rezil ettin” dediği bilgisine de yer verildi. Amca Daşlı, genç kızın ortadan kaybolduğunu fark etmesine rağmen polise haber vermemesini ‘rezil olmaktan korktum’ gerekçesiyle savunurken, Daşlı’nın hangi kuzenden hamile olduğunun bilinmesi halinde onunla evlendireceklerini söyledi.

‘Kızı öldüreceksiniz’

Hasret Daşlı’nın annesi ise savcılığa verdiği ifadede, olaydan yaklaşık 20 gün önce kızının kendisine gelerek adet görmediğini söylediğini, hastanede 3 aylık hamile olduğunu öğrendiklerini, kızın kendisine amcasının oğlu Ö.D. ile halasının oğlu S.D.’nin tecavüz ettiğini, çocuğun hangisinden olduğunu bilmediğini anlattı.

İddianameye göre, anne ile görümcesinin genç kızı yurda yerleştirmeyi düşündükleri sırada, olay evin erkekleri tarafından duyuldu.

Tecavüz eden kuzenlerden Ö.D., aile meclisi toplandığı sırada amcası Ramazan Daşlı’nın, “Kızı öldüreceksiniz” diye bağırdığını duyduğunu, toplantının 3 saate yakın sürdüğünü, kendisine kimsenin Hasret Daşlı ile evlenmesi gerektiğini söylemediğini savundu.

‘Zorlamalı ölüm’

Amca Habip Daşlı savcılık ifadesinde, genç kızı Garip Daşlı’nın boğduğunu, kendisine de “Bu olayı ikimiz yaptık, eğer inkar edersen suçu senin oğlunun üzerine atarım ve aileni dağıtırım” dediğini öne sürdü. İddianamede ayrıca, otopsi raporunda, Daşlı’nın alnında bastırmaya dayalı lezyonların bulunduğu ve soluk borusunun parçalandığı tespit edildiği de belirtildi. Soluk borusunun parçalanmış olmasının ‘dikkat çekici’ olarak nitelendirildiği iddianamede, “Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporun içeriğine göre maktülenin ölümünün zorlamalı ölüm olduğu” ifade edildi.