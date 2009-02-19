Kuzenlerin kötü kaderi!

İnönü Stadı'nda öldürülen Mardinli Cihat Aktaş'ın dayı oğlu Şehvaz Akan, bir kız yüzünden çıkan kavgada Maçka Demokrasi Parkı'nda bıçaklanarak öldürüldü.



Gençlerden oluşan iki grup arasında iddialara göre B.K. isimli bir kız yüzünden anlaşmazlık oldu. Gençler önce internet üzerinden 'chat' yoluyla birbirleriyle tartıştı. Daha sonra da dün akşam saat 19.30 sıralarında Maçka Demokrasi Parkı'nda buluştular. Burada bir süre konuşan gençler kavgaya tutuştu. Karşılıklı bıçakların kullandığı kavgada boğazına, sırtına ve omzuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şehvaz Akan, arkadaşları tarafından otomobille Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden bıçaklanan Emrah İşcan ile baldırından yaralanan Mehmet Çelenk de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. İşcan ve Çelenk'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Akan kurtarılamadı. Bu arada asker olduğu öğrenilen Mehmet Çelenk isimli genç Gümüşsuyu Askeri Hastanes'ine kaldırıldı.



Kavgaya karışan ve gözaltına alınan 12 gencin polisteki işlemleri devam ederken tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Emrah İşcan'da ifadesi alınmak üzere Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.



Bu arada Şehvaz Akan'ın Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlandıktan sonra cenazesi alınarak ailesinin yaşadığı mahalledeki Beyoğlu Hacı Ahmet Parkı'na getirildi. Şehvaz'ın cenazesini memleketi olan Mardin'e uğurlamak için parkta bin kişinin üzerinde yakını ve hemşerisi toplandı. Burada babası Faysal ve annesi Şükran Akan'ın gözyaşları arasında otobüse konulan gencin cenazesi Mardin'e gönderildi.



İnönü Stadı’nda öldürüldü



Akan'ın yaklaşık üç yıl önce İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Rizespor maçı sırasında, kapalı tribünde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Cihat Aktaş isimli gencin de dayısının oğlu olduğu ve Dörtyol Köyü'nde aynı mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

