Kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, amcasının oğlu Mevlüt Acar\'ı (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Bekir Acar (28), \'kasten öldürme\' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Mart günü saat 03.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Nişantaşı Mahallesi Şehit Ömer Taşer Sokak üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi Mevlüt Acar, kavga sırasında av tüfeğiyle bacağından vurulması sonucu yaşamını yitirdi. Tüfeği kullandığı ileri sürülen amca oğlu Bekir Acar, olayın ardından gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı. Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bekir Acar, mahkemedeki ilk savunmasında, olay günü Mevlüt Acar ile birlikte birahaneye gittiklerini, buraya Mevlüt Acar\'ın babası Mustafa Acar\'ın yanında arkadaşı Ramazan A. ile birlikte gelip, yan masalarına oturduğunu söyledi. Acar, \"Amcam ve Mevlüt\'ün arasında sorun vardı. Ben bir süre sonra tuvalete gittim. Bu esnada Mevlüt konuşmak için onların masasına gitmiş. Ben döndüğümde morali çok kötüydü. \'Bana küfrettiler\' dedi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra bu konuyu konuşmak için yan masaya gittim ve \'Neden küfrettiniz?\' diye sordum. Bu sırada iş yerindeki garson, bizi kavga ediyor, diye düşünüp, dışarı çıkardı\" dedi.

\'PİŞMANIM\'

Mevlüt Acar\'ı yanlışlıkla vurduğunu ileri sürün Bekir Acar, \"Daha sonra arabayla yavaş yavaş giderken Mevlüt, öndeki arabada amcam ve yanındaki Ramazan isimli kişiye gördü. Bana durmamı söyledi. Arabada Mevlüt\'e ait bir tüfek vardı. Mevlüt, birden arabadaki tüfeği aldı. Ben de onun elinden zor da olsa tüfeği aldım. Mevlüt koşarak amcamın yanına gitti. Ramazan\'a saldırdı. Allah’ın işi midir, nedir; ben de tüfeği alarak onların yanına doğru koştum. Tüfeğin dipçiğiyle Ramazan\'ın sırtına vururken, o sırada tüfek yere düşüp, ateş aldı. Ben \'Vurulan var mı?\' diye bağırdım. Mevlüt \'Bacağımdan vuruldum\' dedi. Ben hemen arabayla hastaneye götürdüm. Sabah akşam beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Vurmak gibi bir kastım asla yoktu. Pişmanım\" dedi.

\'BİLEREK ÖLDÜRMEDİM\'

Davanın 3\'üncü ve son duruşmasına, tutuklu sanık Bekir Acar ile taraf avukatları katıldı. Acar, mahkemede son söz olarak \'\'Takdir mahkemenindir. Ben Mevlüt\'ü bilerek öldürmedim. Olay tamamen kazayla meydana geldi\'\' dedi.

Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bekir Acar\'ı \'kasten öldürme\' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



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