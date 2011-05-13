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KUZEN KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ BESNİ (A.A.)

13 Mayıs 2011 19:55

-KUZEN KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ BESNİ (A.A.) - 13.05.2011 - Adıyaman'ın Besni ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü. İlçeye bağlı Karagüveç köyünde, amca çocukları Seydi Türk (34) ve Hasan Türk (37), koyun otlatırken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi Türk, Hasan Türk'e (37) av tüfeği ile ateş etti. Hasan Türk olay yerinde hayatını kaybederken, Seydi Türk jandarma tarafından gözaltına alındı. Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Türk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine gönderildi. -KAYINPEDER KAZADA ÖLDÜ- Bu arada olayı haber alan Hasan Türk'ün kayınpederi Mehmet Ali Omur (62), 02 DY 005 plakalı otomobil ile olay yerine giderken Kurugöl köyü çıkışında trafik kazası yaptı.  Omur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

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