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'Kuyu'yu Ömür Gedik'in kurucusu olduğu dernek sahiplendi

Ömür Gedik: Bağış çağrılarına itibar etmeyin

23 Mart 2017 12:04

Beykoz’da 70 metre derinliğindeki kaçak sondaj kuyusuna düşen ve 15 gün sonra kurtarılarak ‘Kuyu’ adı verilen köpeği Ömür Gedik sahiplendi.

Kuyu, ölümcül olduğu bilinen kanlı ishal tedavisi bittikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun tarafından Gedik'in kurucusu olduğu HAÇİKO Derneği'ne verildi.

"Bağış çağrılarına itibar etmeyin"

Gedik, kendi kimliği üzerine kaydettirilen Kuyu'nun bundan sonraki bakımının HAÇİKO tarafından üstlenileceğini söyledi ve Kuyu üzerinden yapılması muhtemel bağış çağrılarına itibar edilmemesini rica etti. Veteriner Hekim Büşra İnal Günay, tedavi sürecini yönettiği Kuyu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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KuyuÖmür GedikdernekBeykozsahiplendi

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