T24 LogoT24 Logo
Gündem

KUYUYA GİREN GENÇ BOĞULDU GAZİANTEP (A.A)

01 Kasım 2010 01:53

-KUYUYA GİREN GENÇ BOĞULDU GAZİANTEP (A.A) - 31.10.2010 - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, su motorunun bakımını yapmak için kuyuya inen genç, suya düşerek boğuldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altunyurt köyünde, amcasına ait su motorunun bakımı için kuyuya inen Mehmet Yıldırım (18), 1,5 metre derinlikteki su motorunu çıkarmaya çalıştı. Kuyudayken metan gazının etkisiyle dengesini kaybeden Yıldırım, suya düştü. Yüzme bilmediği için suda çırpınan Mehmet Yıldırım, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Yıldırım'ı kuyudan çıkarmak için beline bağlanan iple kuyuya indirilen amcasının oğlu Mustafa Yıldırım da gazdan etkilendi. Uzun çabalar sonucu kuyudan çıkarılan Mehmet Yıldırım'ın cesedi, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma, Mehmet Yıldırım'ın cesedini otopsi yapılması için cenaze aracıyla Oğuzeli Devlet Hastanesi Morgu'na götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24