-KUYUYA GİREN GENÇ BOĞULDU GAZİANTEP (A.A) - 31.10.2010 - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, su motorunun bakımını yapmak için kuyuya inen genç, suya düşerek boğuldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altunyurt köyünde, amcasına ait su motorunun bakımı için kuyuya inen Mehmet Yıldırım (18), 1,5 metre derinlikteki su motorunu çıkarmaya çalıştı. Kuyudayken metan gazının etkisiyle dengesini kaybeden Yıldırım, suya düştü. Yüzme bilmediği için suda çırpınan Mehmet Yıldırım, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Yıldırım'ı kuyudan çıkarmak için beline bağlanan iple kuyuya indirilen amcasının oğlu Mustafa Yıldırım da gazdan etkilendi. Uzun çabalar sonucu kuyudan çıkarılan Mehmet Yıldırım'ın cesedi, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma, Mehmet Yıldırım'ın cesedini otopsi yapılması için cenaze aracıyla Oğuzeli Devlet Hastanesi Morgu'na götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.