Kuyuya düşen koyunu, itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril İlçesinde, 15 metre derinliğindeki susuz kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Çivril İlçesi Gürpınar Mahallesi\'nde otlamak için salıverilen koyunlardan biri, 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Mahalle sakinlerinin koyunu kurtarmak için gösterdiği çaba sonuçsuz kalınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyunu, iple bağlayarak dışarı çıkardı. Kurtarılan koyun, veteriner muayenesinin ardından sahibine teslim edildi.

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