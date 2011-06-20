-KUYUMCUYU VURAN EMEKLİ POLİSE 25 YIL HAPİS İSTENDİ ADANA (A.A) - 20.06.2011 - Adana'da yeni alınan tabancayı nasıl kullanacağını anlattığı kuyumcunun silahın kazara ateş alması sonucu ölümüyle ilgili tutuklanan emekli polis memuru hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs 2011'de Karasoku Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında, yeni tabancayı nasıl kullanacağını öğrettiği kuyumcu Celal Asan'ı (50) kazara vurarak ölümüne neden olmaktan tutuklanan emekli polis memuru Cengiz Çelik (66) hakkında cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen, sanık hakkında ''olası kasıtla öldürme'' suçlamasıyla 20 yıldan 25 yıla kadar ağır hapis cezası istenen iddianamede şöyle denildi: ''Sanık Cengiz Çelik, olay yerinde, yeni alınan tabancayı, özelliklerini anlatırken yanında bulunan Celal Asan'ın göğsüne doğrulttuktan sonra 'Bak ne kadar seri' diyerek tetiğe bastı. O sırada tabancanın ateş alması sonucu Celal Asan olay yerinde öldü. Sanık Cengiz Çelik de o sırada 'Ben ne yaptım, ambulans çağırın' diyerek suç aletini alıp olay yerinden uzaklaştı, daha sonra evinin önünde devriye görevi yapan polis memurlarına teslim oldu. Sanık Cengiz Çelik, suç aleti tabancayı görevli polis memurlarına teslim etti.''