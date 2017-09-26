Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran şüpheli otelde yakalandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, 3 bin 700 TL değerinde altın aldığı kuyumcuya karşılığında sahte 5 bilezik ve 1 altın veren 58 yaşındaki Seyit Ali A., polis tarafından yakalandı.

Seyit Ali A., kent merkezindeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek bilezik ve altın bozdurmak istediğini söyledi. Seyit Ali A., kuyumcuya verdiği 5 bilezik ve 1 altın karşılığında 3 bin 700 TL değerinde altın aldı. Kısa süre sonra bizelikler ve altının sahte olduğunu fark eden kuyumcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkal ve kimliği belirlenen Seyit Ali A., polis ekipleri tarafından İnebolu ilçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı. Üzerinde ruhsatsız tabancanın yanında 2 sahte bilezik ve 1 bileklik daha bulunan şüphelinin, 7 farklı ilde 22 benzer suçtan araması bulunduğu saptandı. Soruşturma sürdürülüyor.



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