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Yaşam

Kuyumcuyu göğüs dekoltesiyle soydular

Yanlarındaki iki kadının göğüs dekolteleriyle, çalışanların dikkatinin dağılmasını sağlayarak kuyumcu...

20 Nisan 2011 03:00


T24 - Yanlarındaki iki kadının göğüs dekolteleriyle, çalışanların dikkatinin dağılmasını sağlayarak kuyumcu dükkanından hırsızlık yapan Ahmet G. ile Cengiz K. polis tarafından gözlatına alındı.

Kuyumcuyu, göğüs dekoltesiyle soydular

Mecidiyeköy’de polise başvuran bir kuyumcu, işyerine gelen 2’si kadın 4 kişinin piyasa değeri 10 bin lira olan 3 adet yüzük çaldığını söyledi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları incelendiğinde gögüs dekoltesi olan kadınların, çalışanların dikkatini dağıttığı sırada 2 zanlının vitrinde bulunan 3 yüzüğü çaldığı görüldü.

Görüntülerdeki kişilerin eski sabıkalılardan Ahmet G. ile Cengiz K. olduğunu tespit eden dedektifler düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ahmet G.’nin daha önceden 15 kez, Cengiz K.’nın ise 31 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde hırsızlık yaptıklarını söyleyen zanlılar kadınların olaydan haberi olmadığını söyledi. Hırsızlar "Onlarla Bebek’te tanıştık. Hırsızlık yapacağımızdan haberleri yoktu. Kuyumcuya girince çalışanlar, onların gögüslerine bakmaktan bizi unutttular. Vitrindeki altınları kolayca aldık" dediler.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Dila ve Şeyma isimli kadınların açık kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.



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