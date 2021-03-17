Kuyumcular Ankara'da; "500 gramlık teminat 250 grama düşürüldü; hiç alınmayabilir"

‘Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda yer alan, kuyumcuların kamu bankalarına 500’er gram altın yatırmalarını öngören maddeye sektörden eleştiri geldi. İKO Başkanı Mustafa Atayık , “Bakanlık ile geçen hafta görüştük. Bugün 10 ilin kuyumcular odası başkanları ile bir araya gelerek yeniden Bakanlık’a gidiyoruz” dedi. Atayık, 500 gram olarak belirlenen tutarın 250 grama düşürüldüğünü belirterek, "Bunun hiç alınmaması veya yetki belgesi kapsamında bir sözleşmeyle teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettik. Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor" dedi.

Kuyumcuların uzun zamandan beri Ticaret Bakanlığı’ndan talep ettiği 'Kuyumculuk Yasası'nın geçtiğimiz günlerde çıkarılan taslak halindeki bazı maddeleri kuyumcularda memnuniyetsizlik yarattı. Taslağa göre, kuyumculuk faaliyetinde bulunabilmek için kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altın teminatı yatırılması gerekiyor.

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"Düzeltileceğini bildirdiler"

Dünya gazetesinden Özge Yavuz'un haberine göre İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık, bunun bir yasa değil sadece bir yönetmelik taslağı olduğunu, kesinleşmiş bir karar olmadığını söyledi.

Geçen hafta İzmir ve Ankara Kuyumcular Odası başkanlarıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü ile Ankara’da bir araya gelerek görüşlerini sunduklarını söyleyen Atayık, "Yönetmeliğin esnafı zorlayacak ve piyasadaki ticari hayata olumsuz yansıyacak muhtemel maddelerini gerekçeleriyle gündeme getirdik. Görüşme olumlu geçti ve sektör lehine bazı ilerlemeler kaydedildi. Buna göre taslakta daha önce 500 gram olarak yer alan teminat tutarı 250 grama düşürüldü. Ancak sektörün sekteye uğramaması için bunun hiç alınmaması veya yetki belgesi kapsamında bir sözleşmeyle teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettik. Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor" dedi.

Bugün Bakanlık’a gidiyorlar

Mustafa Atayık, bugün 10 ildeki kuyumcu odaları başkanlarıyla bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na gideceklerini, yetkililere yeniden bir sunum yapacaklarını açıkladı.

Atayık, "Bakanlık yetkilileri önerilerimizi dikkate alıyorlar, düzeltiyorlar, olumlu görüşler bildiriyorlar. Şu an çalışma aşamasındalar. Net bir karar yok. Kuyumcular olarak tüm Türkiye’deki üyelerimizin görüşlerini aldık. Bugün bunları paylaşacağız" dedi.

Kuyumculuğa çeki düzen getirecek yasa istediklerini ancak taslaktaki bazı maddelerden dolayı çekinceleri olduğunu dile getiren Atayık, "En çok tepki 500 gram teminat konusuydu. Zaten devletimizin de buna ihtiyacı yok. Devlet her zaman esnafın yanında" diye konuştu.