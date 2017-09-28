Kuyumcudan altın bilezik hırsızlığı kamerada

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, müşteri gibi girdiği kuyumcuda baktığı 3 altın bileziği alıp kaçmaya çalışan Irak uyruklu 22 yaşındaki A.G.H., kovalamacada güven timleri tarafından yakalandı. Şüphelinin bilezikleri alıp kaçma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Müşteri gibi kuyumcuya giren ve sözleneceğini söyleyerek takı bakmak istediğini söyleyen A.G.H., kuyumcu Ramazan Şimşek\'in bir anlık dalgınlığından yararlanarak piyasa değeri 10 bin lira olan 3 adet bileziği alarak kaçtı. A.G.H.\'nin bileziklerle kaçtığını gören Şimşek ile ve dükkandakiler arkasından kovalamaya başladı. Durumu fark eden polis güven timleri şüpheli A.G.H.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.G.H.\'nin üzerinde kayıp müracaatı bulunan iki banka kartı bulunurken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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