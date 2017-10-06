Kuyumcudaki hırsızlığın zanlısı tezgahtar çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki bir kuyumcuda gerçekleşen 1.5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili işyerinin tezgahtarı 38 yaşındaki Murat Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İçmeler Mahallesi\'nde geçen pazartesi, Mehdi Yardımcı\'ya ait kuyumcunun vitrininde bulunan ve çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis, işyerinin arka kapısındaki kepengin tornavidayla açılarak kilitlenmeyen kapıdan içeri girildiğini saptadı. Kuyumcuda güvenlik kameralarının da çalışmadığını belirleyen polis, parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki mobese kameralarının görüntülerini izledi. Çalışmalar sonucunda, soygunu bir ay önce tezgahtar olarak kuyumcuda işe başlayan Murat Ç.\'nin yaptığı tespit edildi.

Kuyumcuda hiçbir şey olmamış gibi çalışan Murat Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf ederek ziynet eşyalarını sakladığı yeri gösterdi. Polis, çalınan ziynet eşyalarını bulurken, çağrılan bilirkişi heyeti, piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğunu belirledi. Çalınan ziynet eşyaları tutanakla, kuyumcuya teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan Murat Ç. ise \'nitelikli hırsızlık ve güveni sus istimal\' suçlarından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



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