Kuyumcuda nakit kalmadı!

T24

Kuyumcular vatandaşı geri çeviriyor

Sahte altın uyarısı

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının her zaman vatandaşlar tarafından en güvenli liman ve yatırım enstrümanı olarak görüldüğünü söyledi.Yatırım amaçlı ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen altının bu yıl da yükselişinin devam ettiğini, yılbaşından bu yana yüzde 22 oranında arttığını vurgulayan Başman, 24 ayar altının gramının 90, çeyrek altının ise 150 liradan satıldığını, bu durumun tüketicilerin davranışlarına yansıdığını bildirdi.Vatandaşların fiyatının artmasının ardından yastık altındaki altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etmeye başladığını anlatan Başman,“Vatandaş altınını bozdurup haliyle kar etmek istiyor. Ancak kuyumcu esnafında nakit para kalmadı. Yatırımcı değerlendiği için doğal olarak elindeki altını satarak kar elde etmek istiyor ancak sarraflar da nakit sıkıntısında. Nakdimizin olması için satış yapmamız gerekiyor, ancak işyerini satış yapmadan kapatan meslektaşlarımız da var” dedi.Başman, kuyumcu esnafının artık altın bozdurmak isteyen müşterilerini geri çevirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:“Vatandaş ev almış, otomobil almış veya senedi var ödemesi gerekiyor, bize güvenmiş gelip altınını bozdurmak istiyor. Ancak esnaf para olmadığı için ister istemez müşterisine 'alamam' yanıtını veriyor. Nakdimiz kalmadığı için altın alamaz duruma gelince müşterilerimize karşı mahcup duruma düşmeye başladık. Bize, 'kuyumcu da nasıl para olmaz' demeye başladılar” dedi.Başman, fiyatların yükselmesinin ardından piyasada sahte altın sayısının da arttığını vurgulayarak, “Nihai tüketiciden çok kuyumcuyu kandırmaya yönelik sahtekarlıklar yapılıyor. Son günlerde düşük ayar altın veya altın görüntüsü verilmiş değersiz metaller kuyumculara satılmaya çalışılıyor. Kuyumcu esnafını sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.