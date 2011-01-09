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Yaşam

KUYUMCU SOYGUNU SAHNESİNİ GERÇEK SANDILAR İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2011 16:07

-KUYUMCU SOYGUNU SAHNESİNİ GERÇEK SANDILAR İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - ''Akasya Durağı'' adlı televizyon dizisinin Üsküdar'daki çekimleri sırasında, senaryo gereği yapılan kuyumcu soygunu sahnesini gerçek sanan vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi. Özel bir televizyon kanalında yayımlanan televizyon dizisi için senaryo gereği dizi ekibi Üsküdar Çengelköy Natoyolu Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda, soygun sahnesi çekimi yaptı. Senaryo gereği, kuyumcudan altın alan kar maskeli 4 soyguncu ile kuyumcu arasında silahlı çatışma sahnesi çekimlerini gören bazı vatandaşlar, ''155'' hattına ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis, başlarında kar maskesi bulunan soyguncuların kaçmak üzere olduğunu görünce silahlarını çekerek, oyunculara doğrulttu. Dükkana giren oyuncuları takip eden polis, kameraları görünce olayın dizi çekimi olduğunu anladı. Oyuncuların ellerindeki kuru sıkı silahları da inceleyen ekipler, daha sonra tutanak tutarak, olay yerinden ayrıldı.

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