Kuyumcu soygunu öncesi soyguncular güvenlik kamerasında
Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
29 Aralık 2017 16:02
Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.
(FOTOĞRAF)
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