-Kuyudan yüz yıllık mühimmat çıktı URLA (A.A) - 23.08.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde tarihi bir evinin bahçesindeki kuyuda, en az 100 yıllık olduğu iddia edilen mühimmat bulundu. Alınan bilgiye göre, Urla Cami Atik Mahallesi'nde bulunan tarihi bir evi satın alarak restore eden emekli S.E. evin bahçesindeki kuyudan gelen suyun az olması nedeniyle temizletmek istedi. Üç işçi kuyu içindeki taş ve atıkları temizlerken 2 adet el bombası buldu. Bombaları ev sahibine haber veren çalışanlar kuyuyu terk etti. Ev sahibi S.E. polisi arayarak konu hakkında bilgi verdi. Olay yerine bomba imha ekipleri, kuyudan 1 adet parçalanmış altı patlar tabanca, 1 savunma tipi Alman yapımı el bombası, 1 saldırı tipi Alman yapımı el bombası ile 50 adet mavzer fişeği çıkardı. Mühimmatlar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.