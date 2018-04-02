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Yaşam

Kuyuda, yanmış erkek cesedi bulundu

Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı

02 Nisan 2018 16:52

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ndeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınmayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

Bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, su kuyusu ve çevresinde inceleme yapıp, delil topladı. Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakıldığı tahmin edilen tanınmayacak haldeki ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi. (DHA)

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