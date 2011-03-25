-KUYRUKLU YILDIZ AVCISI STARDUST KAPATILDI DENVER (A.A) - 25.03.2011 - Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kuyruklu yıldızları izleyen uzay aracı Stardust'ın (Yıldız Tozu) 12 yıllık kariyerini sonlandırmaya karar verdi. Asıl misyonunu 2006'da Dünya'ya Wild 2 kuyruklu yıldızından toz zerrecikleri getirerek tamamlayan Stardust, son görevi olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Dünya'dan 340 milyon kilometre uzaklıkta Tempel 1 kuyruklu yıldızı ile buluşarak, gök cisminin, toz ve gaz fışkırmaları gibi yüzey faaliyetlerini yakın mesafeden fotoğraflayarak, bilimsel verileri kaydetmişti. Stardust, dün kapatılmadan önce son bir deneyi de başarıyla tamamladı. Uzay aracı iticilerindeki son yakıtı da 2,5 dakikada tüketerek uzay mühendislerine gelecekteki yakıt hesaplamalarını doğru yapabilmeleri hususunda yardımcı oldu. Lockheed Martin tarafından üretilen Stardust kapatılırken, onu çalıştıran mühendisleri bir dostlarını kaybetmiş kadar üzüldüler ve göz yaşlarını tutamadılar. Uzayda sessizliğe gömülen Stardust 1999'dan bu yana 5.63 milyar kilometre yol katetti.