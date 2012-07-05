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Yaşam

'Kuyruklu Anayasa istiyoruz'

Yıldıray Oğur: Dünyada kuyruklu anayasa var mı? Evet var. Hem de çok. Son olarak hayvan hakları aktivistleri 10 yıllık bir mücadele sonunda Alman anayasasına da hayvanları sokmayı başardı

05 Temmuz 2012 18:44

Yıldıray Oğur
(Taraf,  5 Temmuz 2012)

 

Sivil, demokratik ve kuyruklu Anayasa

 

Bugün biraz sivil toplum bülteni gibi ama Hayvan Partisi’nin, Bu Anayasaya Kuyruk Lazım kampanyasına kayıtsız kalamadım. Buyurun:

Hayvan Partisi olarak yeni anayasa sürecini Türkiye için bir milat kabul ediyor ve destekliyoruz. Eğer yeni anayasa, darbe anayasalarından tümüyle bir kopuş olacaksa bunun için atılması gereken bir adım daha var; bu dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanların anayasaya girmesi!

Hayvan refahı ve korunmasını bir cümle de olsa anayasaya sokarsak hayvanları öldürmeyi kabahat sayan ceza kanununu, diğer bütün yasaları, yönetmelikleri bu anlayışa göre yeniden gözden geçirmek mümkün olacak.

Hayvanlar da bu yeni Türkiye’de tıpkı insanlar gibi haklarından ve özgürlüklerinden emin olarak yaşayacak. İnsanlar için onlarca madde,  yüzlerce cümle olan anayasaya hayvanlar için bir cümle çok görülmemeli.

Dünyada kuyruklu anayasa var mı? Evet var. Hem de çok. Son olarak hayvan hakları aktivistleri 10 yıllık bir mücadele sonunda Alman anayasasına da hayvanları sokmayı başardı. Brezilya anayasasının 225. maddesinin 7. fıkrasında da kuyruk var. Hayvanları anayasasında en kapsamlı olarak koruyan ülke ise İsviçre. Tabii ki ineklerin cenneti Hindistan anayasasında da kuyruk var. Hem de iki yerde.

Sıra biz de. Sivil, demokratik ve kuyruklu bir anayasa istiyoruz. anayasayakuyruklazim.com 

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