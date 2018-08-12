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Kuyruğu ve ayağı kesik bulunan köpeğe ampütasyon

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ayağı ve kuyruğu kesik bulunan sokak köpeğinin sağ ön ayağına ampütasyon yapıldı

12 Ağustos 2018 17:02

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ayağı ve kuyruğu kesik bulunan sokak köpeğinin sağ ön ayağına ampütasyon yapıldı. 
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi\'nde, geçen pazar günü, belediye işçilerinin kum ocağı şantiyesine yakın alanda kuyruğu ve sağ ön ayağı kesik bulduğu köpek, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun\'a teslim edildi. CAHİDE tarafından ilk müdahalesi yapılan sokak köpeği, Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada Ziya Yurtal başkanlığındaki 5 kişilik ekip tarafından köpeğin sağ bacağına ampütasyon yapılırken, kuyruğu için tedavi uygulanmaya başlandı. 
Operasyonun ardından alınan köpek, Cemal Güneş Tosun tarafından yeniden Gaziantep\'e getirildi. Tosun, köpeğin kesilen ayağının ampute edildiğini, bundan böyle 3 bacağıyla yaşayacağını söyledi.

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