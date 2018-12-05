Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi genelinde, Edirne dışında yağmur ve sağanak etkisini gösterecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50km/sa) esmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.