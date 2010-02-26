Kuvvet Komutanları serbest bırakıldı

T24- "Balyoz Harekât Planı" soruşturması çerçevesinde uzun bir sorgu süreci sonrası, mahkemeye sevk edilmeksizin eski Kuvvet Komutanları'nden emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek serbest bırakıldı. Emekli Orgeneral Fırtına adliyeden ayrılırken kısa bir açıklama yaparak, "Aranızdayım. Balyoz Planı'yla ilgili yanlış anlaşılma oldu. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmek için ifade verdim" dedi. Sorgusu tamamlanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun'unun da serbest bırakılmasına karar verdi. Fırtına ve Örnek'in serbest bırakılması ile ilgili olarak Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, "Delili karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için serbest bırakıldılar" dedi. Gün içinde adliyeye getirilen muvazzaf ve emekli bir grup subaydan 7'si muvazzaf 8 subay akşam saatlerinde tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgulama sırasında bazı şüphelilerden ses kayıtları alındığı, bu ses kayıtlarının "Balyoz Harekât Planı" soruşturmasındaki ses kayıtlarıyla karşılaştırılacağı belirtildi. Akşam saat 20.00 sularında Tuğgeneral Süha Tanyeli, sorgulanmak üzerine İstanbul Adliyesi'ne getirilirken, 9 muvazzaf subayın da sorgulaması sürüyor. Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan halen İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunurken, Doğan'ın sorgusu yarın (26 Şubat 2010) yapılacak.



"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının 3. günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek sorguları tamamlandı. Emekli Orgeneral Fırtına ve emekli Oramiral Örnek, mahkemeye sevk edilmeksizin savcılar tarafından serbest bırakılırken, bir süre sonra da emekli Orgeneral Saygun da serbest bırakılrken, Saygun'a adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.







Yaklaşık 10 saat adliyede kalan Kuvvet Komutanları'nın sorgusuna öğleden sonra başlanırken, sorgulamalar yaklaşık 3 saat sürdü.

Serbest bırakılan Kuvvet Komutanları'nın soruşturma dışında çıkmazken, sorgulamaların sonlanması sonrası hazırlanacak olan iddianamede komutanların isimlerinin geçmesi ve kendilerine yönelik suçlamalar doğrultusunda mahkeme olduğu takdirde çağrılma ihtimalleri bulunuyor.









Fırtına: Balyoz yanlış anlaşıldı, açıklamak için buradaydım



Emekli Orgeneral Fırtına, serbest bırakılmasının ardından adliyeden ayrılırken yaptığı kısa açıklamada, "Gerek şahsıma, gerek Hava Kuvvetleri'ne, gerekse kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik doğruymuş gibi gösterilen hususlardaki eksiklikleri, yanlışlıkları açıklamak için, yapılmakta olan hukuki bir sürecin aydınlatılması için buradaydım. Bunu yeteri kadar yaptığıma inanıyorum ve şu an aranızdayım" dedi.

İki eski Kuvvet Komutanı'nın adliyeden ayrılmasından kısa bir süre önce de emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli, sorgulanmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Emekli Tuğgeneral Tanyeli ile birlikte 9 muvazzaf subayın sorgulaması sürüyor.



Gün içinde muvazzaf ve emekli bir grup subay daha sorgulanmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 7'si muvazzaf 8 subay sorgulanmalarının ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.





'Delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için serbest bırakıldılar'



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek'in serbest bırakılmasına ilişkin, ''Aralık ayında yine ifadelerini alıp serbest bırakmıştık. Delilleri karartma teşebbüslerine rastlamadık. Dolayısıyla 2-3 ay önce serbest bıraktığımız halde adreslerini terk etmedikleri için bu gerekçeyle tekrar kaçmayacakları düşüncesiyle serbest bıraktık'' dedi.







Ses kayıtları alındı

Adliyede sorgusu devam eden bazı şüphelilerden ses kayıt örnekleri alındı.



Bunun amacının, iddia edilen "Balyoz Harekât Planı"na ilişkin ses kayıtlarıyla karşılaştırma yapmak olduğu belirtildi.











Muvazzaf subaylara sıkı koruma

Bugün (25 Şubat 2010) öğle saatlerinde bir grup muvazzaf asker daha adliyeye getirildi. Muvazzaf askerler, yoğun güvenlik önlemleri altında hakim ve savcıların giriş yaptığı bölümden adliye bahçesine alındı. Askerler, yemekhane kapısında adliye binasına giriş yaptı.







Emekli Oramiral Örnek'in sorgusu geç başladı



Başsavcıvekili Turhan Çolakkadı'nın, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'nın sorgusuna nezaret etmesi nedeniyle, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in sorgusuna akşam saatlerinde başlandı. Halen İstanbul Eminyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ünde gözaltında bulunana eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sorgulaması yarın (25 Şubat 2010) gerçekleştirilecek.Emekli Orgeneral Fırtına'nın sorgusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı nezaretinde Savcı Mehmet Berk gerçekleştirirken, Saygun'un sorgusunu Cumhuriyet Savcısı AliHaydar gerçekleştirdi. Mevzuat gereği Saygun'un sorgusuna Başsavcı girmedi.