Kuveyt'teki dev ihale Limak'ın oldu

Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminali inşaatı için düzenlenen ihaleyi 4,3 milyar dolarlık teklifle kazandı. 25 milyon yolcu kapasiteli olacak projenin sözleşmesi için Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı ile sözleşme imzalandı. İhalenin tek kalemde alınan en büyük ihale olduğu ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, imza töreni Kuveyt Bayındırlık Bakanlığında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende projenin imzaları Kuveyt Bayındırlık Bakanı Ali el-Amir ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Bacaksız tarafından atıldı.

Bakan Amir, proje hakkında konukları bilgilendirdi. Bütçesinin tamamen devlet tarafından karşılanacağı bu projenin altı yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getiren Amir, yeni terminal binasının yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını aktardı.

"Projeyi kazanmaktan gurur duyuyoruz"

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Bacaksız, törende yaptığı konuşmada, projeyi kazandıkları için büyük gurur duyduklarını belirterek, "Kuveyt Hükümeti ve halkına, şirketimize göstermiş oldukları inanç ve güven için, ayrıca bizi Kuveyt'in geleceğinin bir parçası yaptıkları için teşekkür ederiz." dedi.



Bacaksız, projenin bir havalimanı terminalinden çok daha fazla şey ifade ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Projenin Türkiye ile Kuveyt gibi güçlü iki ekonomi, yakın iki toplum ve iki dost ülke arasında bir köprü olacağını öngörüyoruz. Bu köprü iki ülke arasındaki teknoloji alışverişini artıracağı gibi, yeni iş birliklerine de zemin yaratacak. Yerel işletmeler gelişecek. Tüm bunlar için önümüzdeki 8 yıl boyunca Kuveyt çalışanları ve halkı için planlamış olduğumuz çeşitli eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri de mevcut."

"25 Milyon yolcu kapasiteli olacak"



İmza töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bacaksız, en düşük teklifi vererek ve başta Çinliler olmak üzere birçok firmayı geride bırakarak bu ihaleyi kazandıklarını söyledi.



Projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması ve iki yıl da işletilmesinin planlandığını dile getiren Bacaksız, "Projede yıllık ortalama 5 bin kişi istihdam edilecek. İlk etapta 500-750 personeli Türkiye'den getireceğiz. Bu rakam ileride artabilir. Çünkü istediğimiz verimi yabancılardan alamayabiliyoruz." dedi.



Bacaksız, yeni terminal binasının toplam 25 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını kaydederek yeni terminalin 51 kapısı ile her boyutta uçağa ev sahipliği yapabileceğini aktardı.



Bu işi Çinlilerden aldıklarını ifade eden Bacaksız, "Teklifi verdik, bizi 25 kişi çağırdılar. Bakanlık kurduğu komiteyle bizi terletti. Ama sonunda kazandık." dedi.

Ödüllü firma tasarladı



Bacaksız, Pritzker ödüllü mimarlık firması Fosters + Partners tarafından tasarlanan Kuveyt Uluslararası Havalimanının yeni terminal binasının ülke için önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra dünyanın en teknolojik ve modern binalarından biri olma özelliğini taşıyacağını anlattı.



Terminal binasının çok farklı bir çatısı olacağını ve Kuveyt'i simgeleyeceğini ifade eden Bacaksız, "Yeni terminalin çatısına kurulacak 12 megavatlık özel tasarım güneşpanelleri sayesinde kendi enerjisinin bir bölümünü de üretebilecek olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı bu sayede dünya genelinde çevreci Leed Gold sertifikasına sahip ilk havalimanı olmayı da hedefliyor. Şu anda sadece yapımı devam eden San Francisco Havalimanının Leed Gold sertifialı olması bekleniyor. " diye konuştu.

Bacaksız, "Dünyanın en güzel havalimanlarından biri. Yapımı gerçekten zor. Arap coğrafyasındaki en güzel havalimanı olacağı söyleniyor. Zor bir proje. Zorların Türkler tarafından yapıldığını göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığı nedeniyle personel çalıştırmakta sıkıntı yaşayabileceklerini belirten Bacaksız, ancak bu iklime alışkın olduklarını, bölgedeki diğer ülkelerde de projeler yürüttüklerini aktardı.





Bacaksız, 4,3 milyar dolarlık sözleşmenin Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek kalemde aldığı en büyük iş olduğunun altını çizerek, kontratın imzalanmasıyla Türk müteahhitlik sektörü açısından önemli bir başarıya imza atmış olduklarını bildirdi.



Terminal alanının 708 bin metrekare olacağını dile getiren Bacaksız, yapılacak terminal binasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Toplamda 51 kapı ve stanttan ibaret başlangıç kapasitesi 21 adet A380'e aynı anda hizmet verebilme kabiliyetine sahip. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) A Hizmet Seviyesine göre tasarlandı. Proje, yerel olarak temin edilen 1 milyon metreküpten fazla beton ile 100 bin tondan fazla yapı çeliğine ihtiyaç duyacak. Kuveytliler için yüksek nitelikli iş fırsatı yaratılacak.

Tasarım, ısıyı dışarıda tutarken, ışığın girmesine imkan veren sırlı açıklıklar ile tek çatı örtüsü altında bütün binayı bünyesinde toplamakta. Örtü Kuveyt'in geleneksel yelkenlilerinden ilham alan gittikçe azalan beton sütunlarla desteklenen büyük bir giriş plazasına gölge vermek üzere uzanıyor."



Bacaksız, bugüne kadar iki iş imzaladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Enfeksiyon hastanesi 200 milyon dolarlık. Birisi de altyapı hizmeti. Bu da 200 milyon dolarlık. Şimdi imza aşamasında olan bir proje var. Bu da konut ve altyapı projesi. 300 milyon dolarlık bir proje. Bunlar ortaklı işler. Ancak havalimanı işinin yüzde 100'ü bize ait. Geçen hafta bir yol ihalesi aldığımıza dair haber çıktı. O ise doğru değil."





"6 yıldan önce bitirmek istiyoruz"



Limak Holding İcra Kurulu Üyesi Feyiz Genç, terminal inşaatı için kendilerine verilen sürenin 6 yıl olduğunu anımsatarak, "Ancak biz bu süreden önce bitirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz 4,5 yıl sonra bitirmek." dedi.



Şirketlerinin 16 ülkede faaliyet gösterdiğini dile getiren Genç bu imza ile Kuveyt'in ağırlık kazandığını söyledi. Genç, inşaatta kullanılacak malzemenin burada da üretileceğini kaydederek dünyanın her yerinden malzeme getireceklerini bildirdi.

Kuveyt yönetiminin hassasiyetinin çok fazla olduğunu ifade eden Genç, sıfır hata payı ile çalışmayı amaçladıklarını aktardı.



Genç, böylesine zor bir terminal inşaatının Türkler tarafından yapılmasının önemli olduğuna da dikkati çekerek "Bunun hanemize yazılması ve başarabilmemiz çok önemli. Bu proje, Türk müteahhitliğinin başarısı olacak." yorumunu yaptı.