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Dünya

Kuveyt'te Twitter'dan Allah'a hakaret davası

Kuveyt'te Twitter hesabından Allah'a ve Suudi Arabistan ile Bahreyn yöneticilerine hakaret ettiği iddiasıyla iki ay önce tutuklanan internet kullanıcısının yargılanmasına başlandı

22 Mayıs 2012 21:07

Şii bir Müslüman olan Hamad al-Naqi çıkarıldığı mahkemede, Twitter hesabının hacklendiğini ve suçlamaya neden olan mesajları kendisinin atmadığını iddia etti.

Mahkemenin yargıcı, Naqi'nin kefaletle yargılanma talebini geri çevirdi ve davayı gelecek haftaya erteledi.

Naqi mahkum olursa 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak.


'Ömür boyu hapse mahkum olsun'


Sünni aktivistlerse Naqi'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Olayın şikayetçilerinden Duwaim al-Muwazri, "O, böyle bir şey yapmayı düşünen herkes için ibretlik olacak" diye konuştu.

Kuveyt parlamentosunun bu ay içinde onayladığı yasa değişikliği kapsamında 'Allah'a, Allah'ın peygamberleri ve elçilerine, Hz. Muhammed'in eşlerine ve Kuran'a' her hangi bir yolla küfreden bir Müslüman'ın pişmanlık duyduğunu açıklamadığı takdirde idam cezasına çarptırılması şart koşuluyor.

Yeni yasa, sanığın pişmanlık duyduğunu itiraf etmesi halinde cezasını beş yıl hapis cezasına çeviriyor.

Naqi'nin avukatı Halid al-Şatti, müvekkilinin davasında ölüm cezasının uygulanamayacağını, çünkü iddia edilen suçun yasa değişikliğinden önce gerçekleştiğini söyledi.

Avukat, yasa değişikliğinin henüz Kuveyt Emiri tarafından onaylanmadığını da belirtti.

Kuveyt'te geçen hafta bir temyiz mahkemesi, Twitter hesabından Kuveyt Emiri'ne küfrettiği ve iktidarı devirme çağrısı yaptığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sünni bir iktidarın bulunduğu Kuveyt nüfusunun 1.1 milyonluk bölümü Şiiiler'den oluşuyor.

Kuveyt'te iktidar, Şiiler'in daha fazla demokrasi ve ayrımcılığa son verilmesi talebiyle protestolara girişmesinden endişe ediyor.
 
(BBC Türkçe)

 

 


 

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