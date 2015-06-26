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Dünya
Deutsche Welle

Kuveyt'te Şii camisine saldırı

IŞİD, Kuveyt'te Şii camisine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

26 Haziran 2015 21:01


Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te Şiilere ait bir camiye düzenlenen saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Düzenlenen intihar saldırısı sırasında camide yaklaşık 2 bin kişinin ibadet ettiği belirtiliyor. Görgü tanıkları çok sayıda da yaralı olduğunu aktardı.

Kuveytli bir parlamenter, insanların ibadet ettiği sırada camiye giren saldırganın üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Kuveyt'te ilk kez Şiilere yönelik bu tür bir saldırı düzenleniyor. Kuveyt'te nüfusun üçte birini oluşturan Şiiler, radikal İslamcılar tarafından kafir olarak görülüyor.

IŞİD geçen aylarda Yemen ve Suudi Arabistan'daki Şiileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİD KuveytKuveytIŞİDYemenSuudi ArabistanDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/HS/BK

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