Kuveyt Türk'e "faizsiz bankacılık" izni

Kuveyt Türk'ün, Almanya Temsilciliği'ni finansal hizmetler şubesine dönüştürmek için yaptığı lisans başvurusunun Alman düzenleme denetleme otoritesi BaFin tarafından kabul edildiği bildirildi.



Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'yı aldığı izinle “faizsiz bankacılık” ile tanıştıracak olan Kuveyt Türk'ün, Mannheim şehrinde faaliyete geçecek yeni şubesiyle başta ülkede yerleşik Türk nüfusu olmak üzere buradaki müşteri tabanının ihtiyaçlarına cevap vereceği kaydedildi.



Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, lisans başvurusunun kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun süredir bu yönde gayret gösterdiklerini ve başta Bahreyn şubesi olmak üzere yurt dışında “çok başarılı” işlere imza attıklarını vurguladı.



Son olarak Kazakistan'da Temsilcilik açıldığını ve burada “faizsiz bankacılığın” tanıtılması yönünde katkı sağladıklarını belirten Uyan, şunları kaydetti:



“Almanya'da fon toplama ve havalelere aracılık başta olmak üzere sadece Mannheim'de değil, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı diğer kentlerde de şubeleşmeyi hedefliyoruz. Burada yapacağımız bankacılık faaliyetleriyle sadece katılma hesaplarıyla değil, Kuveyt Türk'ün tüm müşteri segmentasyonuna hitap edecek diğer mevcut ve yenilikçi ürünleriyle de hizmete hazırız. Yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla yurt içinde katılım hesapları, Bahreyn şubemizde yatırım yapma imkanı, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı ürünlere yatırım yapma imkanı ve piyasadan gelecek talebe uygun inovatif ürünler sunmayı planlamaktayız.”



Ufuk Uyan ayrıca, uzun vadede piyasadan gelecek talep ve şubelerin performansına bağlı olarak diğer Avrupa şehirlerinde de büyüme imkanlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.



Kuveyt Türk'ün Bahreyn şubesiyle başladığı yurt dışı açılımlarını 20. yılında da sürdürdüğünü belirten Uyan, Kazakistan Temsilciliği'nin ardından Almanya Şubesi ve çok yakın gelecekte Dubai iştirakiyle de bu genişlemenin devam edeceğini vurguladı.



