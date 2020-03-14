Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın

Orta Doğu'da en fazla yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü ülkelerden biri olan Kuveyt'te Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, "Herkes namazı evinde kılmalı" fetvası verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda verilen fetvada cuma namazlarının da ikinci bir duyuruya kadar camilerde kılınmayacağı belirtildi.

Euronews'in haberine göre, diğer yandan ülkedeki camilerde ezan da fetvaya uygun olarak değiştirildi. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda müezzinlerin ezanın sonuna "Evinizde namaz kılın" sözlerini eklediği duyulabiliyor.

Çok sayıda Orta Doğu ülkesi de daha önce salgının yayılmasını önlemek için benzer önlemlere başvurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde cuma namazları 10 dakika ile kısıtlanırken, İran'da camilerde cuma namazının kılınmaması kararlaştırıldı.

Kuveyt'te bugüne kadar resmi açıklamalara göre 100 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.