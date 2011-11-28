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Dünya

Kuveyt muhalefetinden protesto çağrısı KUVEYT (A.A)

28 Kasım 2011 12:56

-Kuveyt muhalefetinden protesto çağrısı KUVEYT (A.A) - 28.11.2011 - Kuveyt'teki muhalif gruplar gece boyunca protesto çağrısında bulundu. Sosyal medya sitelerini kullanan muhalif gruplar, göstericilerden Kuveyt kentindeki meydanı işgal etmelerini ve salı gününe kadar orada kalmalarını istedi. Kuveyt meclisi bugün, muhalefet milletvekillerinin çabasıyla hakkında büyük yolsuzluk iddiaları bulunan başbakanın sorgulanmasını tartışacak.  El Vatan gazetesi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah'ın bugün yolsuzluk iddiaları nedeniyle hükümetin parçalanmasını önlemeye çalışmak için kabinenin olağanüstü toplantısına katılmayı planladığını yazdı.

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