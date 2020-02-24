Kuveyt: İran'dan ülkemize dönen üç kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi

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Kuveyt, İran'dan dönen üç kişide yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Virüsü taşıdığı tespit edilen 3 kişiden birinin Suudi Arabistan, birinin Kuveyt vatandaşı olduğu belirtildi. Üçüncü hastanın hangi ülkenin vatandaşı olduğu belirtilmedi.

Sağlık Bakanlığı, virüsü tespit ettikleri iki kişinin semptom göstermediğini, birinde de başlangıç emareleri görüldüğünü bildirdi. Hastaların yaşlarının 61, 53 ve 21 olduğu duyuruldu.

İran'da şu ana kadar virüs sebebiyle 12 kişi hayatını kaybederken, 47 vaka olduğu doğrulandı.

Dünyada şu ana kadar 79 bin 360 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 bin 619 kişi virüsün yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybetti. Koronavirüs bağlantılı vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'de meydana geldi.