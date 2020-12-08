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Dünya

Kuveyt'in tek kadın milletvekili sandalyesini kaybetti

08 Aralık 2020 11:14

T24 Dış Haberler

Kuveyt'in tek kadın milletvekili Safaa Al-Hashim, muhalefetin başarılı sonuçlar aldığı seçimlerde sandalyesini kaybetti. 

Seçimlerde 29 kadın aday oldu ancak hiçbiri parlamentoya girmeyi başaramadı. Sonuçlara göre 50 sandalyeli parlamentoya 31 yeni milletvekili girdi.

Al-Hashim siyasete girmeden önce başarılı bir danışmanlık şirketi kurmuştu.

Safaa Al-Hashim 2012 ve 2016 yıllarında parlamentoya girmeyi başarmıştı. Al-Hashim, 2005'te Kuveyt'te kadınlara seçilme hakkı verildikten sonra 2 dönem üst üste seçilen tek kadın vekildi.

 

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