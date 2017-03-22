Kuveyt Emiri'ne devlet nişanı verildi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Kuveyt ile yapılan anlaşmaların imza töreninin ardından “Devlet Nişanı Tevcih Töreni” düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah’a devlet nişanı verdi.

DHA'da yer alan habere göre, törenden sonra yaptığı konuşmada Kuveyt ile ilişkilere değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Büyük sorunlarla karşı karşıya olan kritik bir dönemden geçen bölgemizde yönetiminiz bölgesel barış ve istikrar için bir teminat teşkil ediyor. Böylesi tarihi bir süreçte Türkiye ile sergilediğiniz işbirliği ve dayanışma takdire şayandır. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda perçinleyecek adımları inşallah kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle kadim dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzide sembolü olacak bu nişanı takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

Verilen nişan nedeniyle Erdoğan’a teşekkür eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah, “Kuveyt ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerin aslında geleceğe yönelik olarak da en güzel yansımalarından bir tanesidir. Her alanda iki ülke olarak bu ilişkilerimiz çok iyi noktaya ulaştırmayı arzulamaktayız. Bizler Türkiye’nin her türlü arzusunu geleceğe yönelik adımlarını sağlam bir şekilde gerçekleştirmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.