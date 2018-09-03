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Dünya

Kuveyt Emiri Katar krizini görüşmek için ABD'ye gidiyor (2)

(Geçmiş bilgi ile güncellendi) İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile "Katar krizi"ni görüşmek üzere bugün ABD'ye gidecek

03 Eylül 2018 11:08

(Geçmiş bilgi ile güncellendi)
İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile \"Katar krizi\"ni görüşmek üzere bugün ABD\'ye gidecek.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şeyh Sabah\'ın çalışma ziyaretinde bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede, ABD ile Kuveyt arasındaki, ticaret ve yatırım ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağı belirtildi. İki ülke liderinin, bir yıldır süren Katar krizinin masaya yatırması bekleniyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini
kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise Körfez\'de 1991 yılındaki savaştan bu yana yaşanan en büyük diplomatik krizi çözmek için ara bulucu rolünü üstlenmişti.

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